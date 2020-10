ബോർഡ് – കോർപറേഷനുകളിലും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തിരക്കിട്ട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇടതു സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുൻപു ബോർഡുകളിലും കോർപറേഷനുകളിലും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദിവസ വേതന, കരാർ ജീവനക്കാരെ തിരക്കിട്ടു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. 10 വർഷം സർവീസ് ഉള്ളവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണു ഭരണസമിതികൾ സർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നിയമിച്ച ഏതാനും പേരും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്.

തദ്ദേശ, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുന്നതിനാൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പരമാവധി താൽക്കാലികക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണു മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം. സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൽ 2006 മുതൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന 61 ക്ലാർക്കുമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതു ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതിനാൽ, നിയമനം പിഎസ്‌സിക്കു വിടാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ താൽക്കാലികക്കാരെയാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്. 10 വർഷത്തിൽ താഴെ സർവീസുള്ളവരെ എഴുത്തുപരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവും നടത്തി സംവരണം പാലിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും ആലോചനയുണ്ട്. എൽബിഎസിനെ പരീക്ഷ നടത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തും.

സിഡിറ്റ്, സി ആപ്റ്റ്, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സാക്ഷരത മിഷൻ, സ്കോൾ കേരള എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശുപാർശ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ സർക്കാരിനു നൽകി. കിലയിൽ ക്ലാർക്കിനെയും സ്റ്റെനോയെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഫയൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലാണ്. ചുമട്ടുതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ട ഇരുനൂറ്റിയൻപതോളം പേരുടെ പട്ടിക തിരക്കിട്ടു തയാറാക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഫെയ്സ്‌ബുക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ, സിഡിറ്റിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ചേർക്കാനാണു ശ്രമം. യുവജനക്ഷേമ ബോർഡിൽ 36 പേരെയാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്. കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ 11 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.

സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യുയിങ് എജ്യുക്കേഷനിൽ 10 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന 16 ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രി ചെയർമാനായ സമിതി സർക്കാരിനോടു ശുപാർശ ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ താൽക്കാലികക്കാരായ 135 പേരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർദേശത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ താഴ്ന്ന തസ്തികകളിൽ കുടുംബശ്രീ വഴി കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നതും ആക്ഷേപത്തിനിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈകോയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെയിൽസ്മാൻമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ നീക്കം നടക്കുന്നു. വ്യവസായ വകുപ്പിനു കീഴിൽ കോഴിക്കോട്ടെ കേരള സോപ്സ് യൂണിറ്റിൽ സഹായികളെ നേരിട്ടു നിയമിക്കാനാണു നിർദേശം.

സർവശിക്ഷാ കേരളം, സ്പാർക്, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, ബവ്കോ, കൺസ്യുമർ ഫെഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ കരാർ, ദിവസ വേതനക്കാരുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ 125 പേരെ കരാർ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ചു. ടൂറിസം വകുപ്പിൽ സഹായികളെ നിയമിച്ചശേഷം മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരാക്കുകയാണ്.

English Summary: Confirmation given to employees in board and corporations