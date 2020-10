സ്കൂൾ ഉടൻ തുറക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ ഈ മാസം 15നു ശേഷവും തുറക്കില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം അപകടകരമായി വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നതു പ്രായോഗികമല്ലെന്നു ജില്ലകളിൽ നിന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അധികൃതർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. പല സ്കൂളുകളുംഫസ്റ്റ്‌ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളാണ്..

ഈ മാസം 15നു ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് അൺലോക്ക്–5 മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, അപ്പോഴേക്കും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇനിയും വർധിക്കുമെന്നാണു സർക്കാരിനു ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട്. 10,12 ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളെ സംശയനിവാരണത്തിനായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു സ്കൂളിലെത്താൻ അനുവദിക്കാമെന്നു നേരത്തേ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ശുപാർശ നൽകിയിരുന്നു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കൂടി പരിഗണിച്ചാകും അന്തിമതീരുമാനം.

English Summary: Schools not to open soon