സിബിഐയെ വിലക്കില്ലെന്നു സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ സിബിഐക്കു സംസ്ഥാനത്തു പ്രവർത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസിന് ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനുശേഷം സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ വച്ചു സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാമെന്നാണു വിചാരമെങ്കിൽ നടക്കില്ല. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ രാഷ്ട്രീയോദ്ദേശ്യം തുറന്നു കാട്ടുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളിലേക്കു കടക്കാനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു.



ലൈഫ് മിഷൻ പ്രശ്നത്തി‍ൽ സിബിഐ കേസ് ഏറ്റെടുത്തതിനെ നിയമപരമായി എതിർക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കേരളത്തിൽ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആശങ്കയില്ല. സർക്കാരിനെതിരെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന നോട്ടമാണ് ഏജൻസികളുടേത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേന്ദ്രം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ്.എന്നാൽ പകരം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനാണു താൽപര്യം.

ഹിന്ദുത്വ ശക്തി മേധാവിത്തം നീതിന്യായ രംഗത്തു പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നാണു ബാബറി മസ്ജിദ് വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷയില്ലാത്ത രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുന്നുവെന്നു ഹത്രസ് സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാഹുൽഗാന്ധിയെ തടഞ്ഞു കയ്യേറ്റം ചെയ്തു. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സംഭവ പരമ്പരയാണു നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആയതുകൊണ്ടു നടന്നോട്ടെയെന്ന നിലപാട് അല്ല സിപിഎമ്മിന്റേത്. ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നൂറാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി 17നു കോവിഡ് നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

കാരാട്ട് ഫൈസൽ

കള്ളക്കടത്തു കേസിൽ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്ത കാരാട്ട് ഫൈസലുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. കൊടുവള്ളിയിൽ എൽഡിഎഫ് ജാഥ നടക്കുമ്പോൾ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനായി യോഗസ്ഥലത്തേക്കു കാറിൽ കയറി എന്നതാണു താൻ ചെയ്ത കാര്യം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ കാർ കാണുന്നത്. വണ്ടിയിൽ കയറിയതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിയാക്കാനാണോ ഉദ്ദേശ്യം? എങ്കിൽ ചെയ്യട്ടെ. ഏതാനും മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്തതാണോ പ്രശ്നം? ഈ പ്രചാരണം നിർത്താറായില്ലേ?

പെരിയ കേസ്

നിയമപരമായ വ്യക്തതയ്ക്കു വേണ്ടിയാണു സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതാണ്. അതു റദ്ദാക്കാതെ കേസ് കോടതി സിബിഐക്കു വിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന സന്ദേഹമുണ്ട്. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നിർദേശിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരെക്കൊണ്ടു കേസ് വാദിക്കുന്നതെല്ലാം ഏതു സർക്കാരിന്റെയും കാലത്തു നടക്കുന്നതാണ്.

English summary: No restrictions for CBI in Kerala: CPM