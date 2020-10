സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കാനാവില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനത്തിനു പകരമാവില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായ 90 സ്കൂൾ മന്ദിരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതുതായി നിർമിക്കുന്ന 54 സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർവഹിച്ചു.



പത്തനംതിട്ടയിലും കാസർകോട്ടും രണ്ടു വീതവും കോട്ടയത്തും എറണാകുളത്തും മൂന്നു വീതവും വയനാട്ടിൽ നാലും ഇടുക്കിയിൽ അഞ്ചും കൊല്ലത്തും പാലക്കാടും ആറു വീതവും കോഴിക്കോട്ട് ഏഴും മലപ്പുറത്ത് ഒൻപതും തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴയിലും 10 വീതവും തൃശൂരിൽ പതിനൊന്നും കണ്ണൂരിൽ പന്ത്രണ്ടും സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ മൂന്നു വീതവും പത്തനംതിട്ടയിൽ നാലും എറണാകുളത്തു രണ്ടും മലപ്പുറത്ത് ഏഴും കോഴിക്കോട്ട് ഒൻപതും വയനാട്ടിൽ 17 കെട്ടിടങ്ങളാണു പുതുതായി നിർമിക്കുന്നത്.

മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, മന്ത്രിമാരായ ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, തോമസ് ഐസക്ക്, ഇ.പി.ജയരാജൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English summary: Schools in Kerala not to reopen now: Pinarayi Vijayan