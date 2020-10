മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് ഗോതമ്പിനു പകരം ആട്ട

തിരുവനന്തപുരം∙ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലെ മഞ്ഞ, പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അനുവദിച്ച ആകെ ഗോതമ്പിൽ ഒരു കിലോയ്ക്കു പകരം ആട്ട വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഈ മാസം കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ആരംഭിക്കും. എന്നാൽ, ഗോതമ്പ് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നവർ ആട്ടയ്ക്കു പണം നൽകേണ്ടി വരും. ഗോതമ്പ് പൊടിക്കാനുള്ള ചെലവാണിത് എന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം.

മഞ്ഞ കാർഡിനു നിലവിൽ 5 കിലോ ഗോതമ്പ് സൗജന്യമായി നൽകിയിരുന്നു. ഇനി നാലു കിലോ ഗോതമ്പും ഒരു കിലോ ആട്ടയുമായിരിക്കും നൽകുക. ആട്ടയ്ക്ക് കിലോയ്ക്ക് 6 രൂപ നൽകണം. പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്കു കിലോയ്ക്കു 2 രൂപ നിരക്കിലാണു ഗോതമ്പ് നൽകിയിരുന്നത്. ഇവർ ഒരു കിലോ ഗോതമ്പിനു പകരമുള്ള ആട്ടയ്ക്ക് 8 രൂപ നൽകണം.

∙ മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡുകളിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും സൗജന്യ കേന്ദ്ര റേഷനായി 4 കിലോ അരി, ഒരു കിലോ ഗോതമ്പ്, ഒരു കിലോ പയർ /കടല എന്നിവ ഈ മാസവും ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം കടലയോ പയറോ വാങ്ങാത്തവർക്ക് അതും കൂടി ഈ മാസം നൽകും.

∙ മുൻഗണനേതര വിഭാഗത്തിലെ വെള്ള, നീല റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഈ മാസം മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുമെന്നു സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം മണ്ണെണ്ണ വിഹിതം കുറവായതിനാൽ 16 മുതൽ ഈ കാർഡുകൾക്കു വിതരണം നിർത്തിയിരുന്നു.

∙ നീല, വെള്ള കാർഡ് ഉടമകൾക്കു കാർഡിന് 5 കിലോ അരി (കിലോയ്ക്കു 15 രൂപ നിരക്കിൽ) അധികമായി ലഭിക്കും. സ്റ്റോക്ക് അനുസരിച്ചാണിത്. ഇതിൽ പച്ചരി 3 കിലോയിൽ കൂടുതൽ കൊടുക്കരുതെന്നും മട്ട അരി നൽകരുതെന്നും റേഷൻ കടകൾക്കു നിർദേശമുണ്ട്.

∙ നീല കാർഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 2 കിലോ അരി വീതവും (കിലോയ്ക്ക് 4 രൂപ) വെള്ള കാർഡിന് 3 കിലോ അരിയും (കിലോയ്ക്ക് 10.90 രൂപ) സാധാരണ റേഷനായി ലഭിക്കും.

∙ ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു.

കിറ്റ് വിതരണം മുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്തു നൽകുന്ന സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് ഇന്നലെ മുടങ്ങി. 0 മുതൽ 4 വരെയുള്ള അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാർഡ് നമ്പറുള്ളവർക്കാണു കിറ്റ് ലഭിക്കാതിരുന്നത്. കടകളിലെ ഇപോസ് മെഷീനിൽ 5,6 അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാർഡുകൾക്കു മാത്രമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് അധികൃതർ ഇന്നലെ വിതരണം ക്രമീകരിച്ചതാണു കാരണം. മറ്റു നമ്പറുകാർ കിറ്റ് വാങ്ങാനെത്തി നിരാശരായി മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ മാസമാണു പിങ്ക് കാർഡുകൾക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണം നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്. അന്നു വാങ്ങാതിരുന്നവർ ഇന്നലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇപോസ് മെഷീനിൽ നമ്പർ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞത്.

English Summary: Atta instead of wheat for yellow, pink ration card owners