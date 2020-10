‘നേതാക്കളെ തൊടാൻ പൊലീസിനു മടി’; സുപ്രീംകോടതിയിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേസുകളിൽ പ്രതികളായ എംപിമാരെയും എംഎൽഎമാരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കേരളത്തിൽ പൊലീസിനു വൈമനസ്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്കു നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു പരിഹാരമായി, സമൻസ് നൽകാനും വാറന്റ് നടപ്പാക്കാനും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു.

എംപിമാരും എംഎൽഎമാരും മുൻ ജനപ്രതിനിധികളും പ്രതികളായ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം കർമപദ്ധതിയുണ്ടാക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരോടു കഴിഞ്ഞ മാസം 16നു സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കേസ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

മറ്റു ഹൈക്കോടതികളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പൊലീസിനെതിരെ വിമർശനമില്ല. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹാജരാക്കാത്തത് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതു വൈകിക്കുന്നുവെന്നും കേരള ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി ഏതെങ്കിലും കേസ് എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പൊതുസ്വഭാവമുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശമെന്നും കേസിലെ അമിക്കസ് ക്യൂറി വിജയ് ഹൻസാരിയ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട് നൽകിയില്ല

കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം നൽകുമെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കഴിഞ്ഞ 16ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂറി വ്യക്തമാക്കി.

336 കേസുകൾ

ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതികളായ 336 കേസുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ ലഭിക്കാവുന്ന 2 കേസുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 324 കേസുകൾ കീഴ്ക്കോടതികളിലാണ് (സെഷൻസ് കോടതി – 8, വിജിലൻസ് കോടതി – 6, മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി – 310). ഹൈക്കോടതിയിൽ 12 കേസുകളുണ്ട്. 2012 മുതലുള്ള നൂറിലേറെ കേസുകളിൽ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ല.

രാജ്യമാകെ 4859

ജനപ്രതിനിധികൾ പ്രതികളായി രാജ്യത്ത് മൊത്തം 4859 കേസുകളുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ– 1,374. കേരളം (336) ആറാം സ്ഥാനത്താണ്. 10 കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ട്.

