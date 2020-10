ബിനീഷിനെ ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും

ബെംഗളൂരു∙ കന്നഡ ലഹരി റാക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബെനാമി പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ ഇന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ബെംഗളൂരു വിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്യും. ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കൊച്ചി വെണ്ണല സ്വദേശി അനൂപ് മുഹമ്മദുമായുള്ള പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇഡി വിവരങ്ങൾ തേടുന്നത്.

കന്നഡ സീരിയൽ നടി ഡി. ‌അനിഖയ്ക്കും തിരുവില്വാമല സ്വദേശി റിജേഷ് രവീന്ദ്രനുമൊപ്പം നാർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അനൂപ്, ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് കമ്മനഹള്ളിയിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയതെന്ന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പിന് തുക കൈമാറിയതായി ബിനീഷും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹോട്ടലിന്റെ മറവിൽ നടന്ന ലഹരി ഇടപാടുകൾ ബിനീഷിന്റെ അറിവോടെയായിരുന്നോ എന്നാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്.

English Summary: Binish Kodiyeri to be interrogated in Bengaluru