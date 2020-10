ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഐഫോൺ നൽകിയോ എന്ന് അറിയില്ലെന്ന് യൂണിടാക് ഉടമ

തിരുവനന്തപുരം∙ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഐ ഫോൺ നൽകിയെന്ന പരാമർശത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് യൂണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഇൗപ്പൻ. രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തോ എന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 5 ഫോൺ വാങ്ങിയെന്നും സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഇന്നലെ വിജിലൻസിനു മൊഴി നൽകി.

സിബിഐയുടെ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സന്തോഷ് ഇൗപ്പൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ നൽകാനായി സ്വപ്ന സുരേഷിന് ഐ ഫോൺ നൽകിയെന്ന പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത താൻ സമ്മാന വിതരണം നടത്തിയതാണെന്നും തനിക്ക് ഫോൺ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രമേശ് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും സിപിഎം വലിയ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മുൻ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫംഗവും ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ആൾക്കാണ് ഒരു ഫോൺ കിട്ടിയതെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചത്.

ബാക്കി ഫോണുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡിജിപിക്കു രമേശ് കത്തു നൽകിയെങ്കിലും കേസില്ലാത്തതിനാൽ ഇൗ വിവരം ശേഖരിക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നിലപാട്. തുടർന്ന് സന്തോഷ് ഇൗപ്പനെതിരെ ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെന്നിത്തല വക്കീൽ നോട്ടിസും അയച്ചിരുന്നു.

