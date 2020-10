ചാനലുകളിൽ വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യാനില്ലെന്ന് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്ത്, ലൈഫ് മിഷൻ തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാനൽ ചർച്ചകളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. ഈ വിഷയങ്ങളിലെ സംവാദങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തൽക്കാലം പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു ചാനലുകളോട് എകെജി സെന്ററിൽനിന്നു വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമങ്ങൾ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത മാത്രം മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നു വെള്ളിയാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം വിലയിരുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു തീരുമാനം. നേരത്തേ ‘ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസി’ന്റെ ചർച്ചകൾ പാർട്ടി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ചാനൽ ചർച്ചകൾക്കായി പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ പാർട്ടി സെന്ററിൽനിന്നു നിശ്ചയിച്ചു നിയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണു സിപിഎം പിന്തുടരുന്നത്.

ഒരേ വിഷയം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനമെന്നു നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ചാനലുകളിലെ മറ്റു ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കും. കേസുകളിൽ പ്രധാന വഴിത്തിരിവുകളുണ്ടായാലോ എന്നാരാഞ്ഞപ്പോൾ ‘അത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ആലോചിക്കും’ എന്നായിരുന്നു ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം. വികസനരംഗത്തെ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്കു മാധ്യമങ്ങൾ പരിഗണന നൽകുന്നില്ലെന്നും ഈ സമീപനം തിരുത്തണമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlightst: CPM not to participate in channel discussion