ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച യുവാക്കൾക്ക് പൊലീസ് മർദനം; സംഘർഷം

ഫോർട്ട്കൊച്ചി ∙ നെല്ലുകടവിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്ന യുവാക്കളെ പൊലീസ് മർദിച്ചു. 5 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നെല്ലുകടവ് സ്വദേശി ഷഫീക്കിനെ (21) എറണാകുളം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കണ്ണിനു പരുക്കേറ്റ സബാഹിനെ (20) എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും റസാൽ, അക്ഷയ്, ആസിഫ് എന്നിവരെ ഫോർട്ട്കൊച്ചി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിച്ചു. വൈകിട്ട് ആറരയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം.



പൊലീസ് മർദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വൻ ജനക്കൂട്ടം ഫോർട്ട്കൊച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിലേക്ക് എത്തി. വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നു കൂടുതൽ പൊലീസുകാരും എത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന് അസി.പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ജി.ഡി.വിജയകുമാർ ഉറപ്പു നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ജനം പിരിഞ്ഞുപോയത്.

പതിനഞ്ചിലേറെ യുവാക്കൾ പറമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവിടെ എത്തിയ പൊലീസുകാർ മരപ്പട്ടിക ഉപയോഗിച്ച് തല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും പരിസരവാസികളായ വീട്ടമ്മമാർ പറഞ്ഞു.

മർദനമേറ്റ് നിലത്തു വീണവരെ വീണ്ടും തല്ലിയെന്നും ചിലർ ഓടി തൊട്ടടുത്തുള്ള കൽവത്തി കനാലിൽ ചാടിയെന്നും പറയുന്നു. ആളുകൾ കൂടിയതോടെ പൊലീസ് സ്ഥലം വിട്ടു. പരുക്കേറ്റവരെ നാട്ടുകാരാണ് ഫോർട്ട്കൊച്ചി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.

