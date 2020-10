ശിവശങ്കറുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാറ്റി

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്ത്, ഈന്തപ്പഴം ഇറക്കുമതി കേസുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനെ ഇന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതു മാറ്റി. ശിവശങ്കർ സാവകാശം ചോദിച്ചതും കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ 2 ഓഫിസർമാർ ക്വാറന്റീനിൽ പോകേണ്ടി വന്നതുമാണു കാരണം.

ശിവശങ്കറെ വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ 11 മണിക്കൂർ വീതം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും അറിയില്ലെന്നും ഓർമയില്ലെന്നും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സ്വപ്നയുമായുള്ള അടുപ്പം, ഒരുമിച്ചു നടത്തിയ വിദേശയാത്രകൾ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമായുള്ള ദുരൂഹ ചാറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയില്ല. യുഎഇയിൽ നിന്ന് വന്ന ഈന്തപ്പഴം സർക്കാർ അനാഥാലയങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തതു തന്റെ മാത്രം തീരുമാനമാണെന്നാണു ശിവശങ്കറിന്റെ വാദമെങ്കിലും പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസറുടെ അനുമതിയോടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിനാൽ ഈ വാദം നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് നിലപാട്. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത, ഈന്തപ്പഴം വിതരണോദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും കസ്റ്റംസ് ശേഖരിക്കും.

English Summary : Customs asked M Sivasankar not to appear on October 13