മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ലക്ഷം പ്രവാസികൾക്ക് സഹായം നൽകി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നു വിദേശത്തെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്കു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 5000 രൂപ ധനസഹായം 1 ലക്ഷം പേർക്കു നൽകിയതായി നോർക്ക അറിയിച്ചു. 50 കോടി രൂപയാണു വിതരണം ചെയ്തത്. ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിച്ച 1.75 ലക്ഷം പേരിൽ നിന്നാണ് അർഹരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്

മതിയായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കു വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാം. www.norkaroots.org വെബ്സൈറ്റിൽ covid support ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്തു തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുക എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി രേഖകൾ 23നകം നൽകണം. എൻആർഐ അക്കൗണ്ട് സമർപ്പിച്ചവർ നോർക്ക–റൂട്സിൽ നിന്നു ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നൽകണം.

∙ ധനസഹായം ലഭിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക്:

തിരുവനന്തപുരം 8452, കൊല്ലം 8884, പത്തനംതിട്ട 2213, ആലപ്പുഴ 5493, കോട്ടയം 2460, ഇടുക്കി 523, എറണാകുളം 2867. തൃശൂർ 10830, പാലക്കാട് 6647, മലപ്പുറം 18512, കോഴിക്കോട് 14211, വയനാട് 1281, കണ്ണൂർ 11006, കാസർകോട് 6621.

