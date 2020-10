സി.കെ.നാണുവും കമ്മിറ്റിയും പുറത്ത്; മാത്യു ടി.തോമസ് ദൾ (എസ്) പ്രസിഡന്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സി.കെ.നാണു എംഎൽഎ പ്രസിഡന്റായുള്ള ജനതാദൾ(എസ്) സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച്.ഡി.ദേവെഗൗഡ പിരിച്ചുവിട്ടു. മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ മാത്യു ടി.തോമസിനെ വീണ്ടും അധ്യക്ഷനാക്കി ഏഴംഗ താൽക്കാലിക സമിതിയും ഗൗഡ രൂപീകരിച്ചു.ജോസ് തെറ്റയിൽ (വൈസ് പ്രസി), ജമീല പ്രകാശം, ബെന്നി മൂഞ്ഞേലി, വി.മുരുകദാസ്, ബിജിലി ജോസഫ് (ജന സെക്ര), മുഹമ്മദ് ഷാ (ട്രഷ) എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണു പുതിയ സംസ്ഥാന സമിതി. കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ നാണു ധിക്കരിച്ചതിനാലാണ് അച്ചടക്ക നടപടിയെന്നു സർക്കുലറിൽ ഗൗഡ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണു നാണു ചെയ്തത്–ഗൗഡ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ചന്ദ്രകുമാറിനെയും കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി മാത്യു ജേക്കബിനെയും നിയമിച്ചതു റദ്ദാക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നാണുവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഏകപക്ഷീയമായി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദേശങ്ങൾ അടിച്ചേൽപിക്കരുതെന്നു നാണു ആവശ്യപ്പെട്ടു. സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജോർജ് തോമസ് 15 ന് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം വിളിച്ചതോടെയാണു ഗൗഡ വാളെടുത്തത്. നിർദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ ശേഷം സമിതി ചേർന്നാൽ മതിയെന്ന ഗൗഡയുടെ അന്ത്യശാസനത്തിനു നാണു വഴങ്ങിയില്ല.

മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും എ.നീലലോഹിതദാസും നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്നാണു കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി–നാണു വിഭാഗങ്ങളുടെ പോരിൽ പക്ഷം പിടിക്കാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്ന മാത്യു ടി.തോമസിനു പ്രസിഡന്റ് പദവി വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗൗഡ കർശന നിലപാട് എടുത്തതോടെ അദ്ദേഹം സമ്മതം മൂളി.കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിരിച്ചുവിടൽ തീരുമാനത്തിൽ നാണുവും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നവരും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. 15 ന് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗവുമായി അവർ മുന്നോട്ടു പോയാൽ പാർട്ടി പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കു നീങ്ങും. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി മന്ത്രിയായതിനെത്തുടർന്നു 2019 ജൂണിലാണു നാണു പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായത്.

