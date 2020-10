‘െലെഫി’ൽ സിബിഐയോ വിജിലൻസോ?; െഹെക്കോടതി വിധി ഇന്ന്

കൊച്ചി ∙ ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ മിഷനും യൂണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പനും നൽകിയ ഹർജികളിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്നു വിധി പറയും. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇരുഭാഗത്തിന്റെയും വാദം ജസ്റ്റിസ് വി.ജി അരുൺ കേട്ടിരുന്നു.

വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം ലംഘിച്ചെന്നും ധാരണാപത്രം മറയാക്കി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വർണക്കടത്ത് പ്രതികളും ചേർന്നു വൻ വെട്ടിപ്പു നടത്തിയെന്നുമാണു സിബിഐയുടെ വാദം. എന്നാൽ റെഡ് ക്രസന്റും യൂണിടാക്കും തമ്മിലുള്ള കരാറിലും ഇടപാടിലും സർക്കാരിനു പങ്കില്ലെന്നും വീഴ്ചകൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമുള്ള നിലപാടിലാണു സർക്കാർ. വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ കേസിൽ ബാധകമല്ലെന്നും വാദിച്ചു.

സിബിഐ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ഹർജി നൽകിയത് ഭരണഘടന ലംഘനമാണെന്നു കാണിച്ച് ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മൈക്കിൾ വർഗീസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

English Summary: High Court verdict on whether Life Mission case to be investigated by CBI or Vigilance