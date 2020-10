പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ് ഇല്ലാതെ പൊലീസ് ബാച്ച് സർവീസിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡ് ഇല്ലാതെ പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലി 2300ൽപ്പരം പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾമാരുടെ പുതിയ ബാച്ച് 16ന് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കും.

ഓൺലൈനായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിശീലനം കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാതെയാണ് ബാച്ച് സർവീസിൽ കയറുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ 210 ദിവസത്തെ പരിശീലനമാണു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. ഇത് 198 ദിവസമായി കുറച്ച് 15ന് സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ശുപാർശ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അംഗീകരിച്ചു.

പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട നീന്തൽ– ഡ്രൈവിങ് പരീക്ഷകളും 10 ദിവസത്തെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ–കമാൻഡോ പരിശീലനവും 5 ദിവസം വീതമുള്ള കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്– മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലെ പരിശീലനങ്ങളും തൽക്കാലമില്ല.

പൂർണ ശമ്പളവും അലവൻസും ലഭിക്കാൻ ഇവ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നതു നിർബന്ധമാണെങ്കിലും ഈ ബാച്ചിനു മാത്രം ഇളവ് നൽകും. എന്നാൽ, പരിശീലനവും പരീക്ഷകളും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രബേഷൻ പൂർത്തിയാകൂ.

English Summary: Police batch into service without passing out