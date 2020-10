അധികാര ഇടങ്ങളിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് സ്വാധീനം: കസ്റ്റംസ്

കൊച്ചി ∙ അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ സ്വപ്നയ്ക്കു നല്ല സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും കസ്റ്റംസ്. ഇത് സാക്ഷികളിലേക്കു നീണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുകയെന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും മൊഴിയുടെ പകർപ്പ് കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സ്വപ്ന നൽകിയ ഹർജിയുടെ വാദത്തിനിടെ കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചു. മുൻപ് കോടതിയിൽ നൽകിയ വിശദീകരണത്തിലും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.

കസ്റ്റംസ് നിയമം 108 വകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകിയ മൊഴിയാണിതെന്നും കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷക വാദിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് വി.ജി അരുൺ ഹർജി വിധി പറയാൻ മാറ്റി.

English Summary: Swapna Suresh have influence in power circles says Customs