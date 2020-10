ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുപേർ മരിച്ചു: രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് പരുക്ക്

പുതുപ്പള്ളി ∙ മണർകാട്–പെരുന്തുരുത്തി ബൈപാസിൽ തൃക്കോതമംഗലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുപേർ മരിച്ചു. ബന്ധുക്കളായ മൂവരും കാറിൽ യാത്രചെയ്യുകയായിരുന്നു. മുണ്ടക്കയം മുരിക്കുംവയൽ കുന്നപ്പള്ളിൽ കുഞ്ഞുമോന്റെ മകൻ ജിൻസ് (32), പിതൃസഹോദരീഭർത്താവ് കവിയൂർ ഇരവിനാൽ കുന്നപ്പള്ളി മുരളി (68), മുരളിയുടെ മകൾ ചിങ്ങവനം വയലമൂട്ടിൽ ജലജ (42) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ജലജയുടെ മകൻ അമിത് (10), ജലജയുടെ അനുജത്തിയുടെ മകൻ അതുൽ (8) എന്നിവരെ സാരമായ പരുക്കുകളോടെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറോടെ വടക്കേക്കര എൽപി സ്കൂളിനും കൊച്ചാലുംമൂടിനും ഇടയിലുള്ള വളവിലായിരുന്നു അപകടം. പാമ്പാടിയിൽ ബന്ധുവിന്റെ മരണാനന്തരച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ജലജയെ ചിങ്ങവനത്തെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാൻ പോകുകയായിരുന്നു. ജിൻസാണ് കാർ ഓടിച്ചത്. ഏറ്റുമാനൂരിലേക്കു പോയ ചങ്ങനാശേരി ഡിപ്പോയിലെ ഓർഡിനറി ബസുമായി നേർക്കുനേർ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ജിൻസിന്റെ ഭാര്യ: ശ്രീജിത. മകൾ: നിയമോൾ.

