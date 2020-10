ചില പ്രതികൾക്കെതിരെ ഭീകരബന്ധം തെളിയിക്കാനായില്ലെന്ന് കോടതി

കൊച്ചി ∙ ഭീകരബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ 10 പ്രതികൾക്കു ജാമ്യം നൽകിയത് അന്വേഷണസംഘം സമർപ്പിച്ച കേസ് ഡയറി വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം. കോവിഡ് വ്യാപന കാലത്തും ശരിയായ ദിശയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായി കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും ചില പ്രതികൾക്കെതിരെ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിനു വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രതികളിൽ പലരും സാമ്പത്തികലാഭത്തിനായി സ്വർണക്കടത്തിൽ പണം മുടക്കിയവരാണ്. ഈ പണം ഭീകരസംഘടനകളിൽ നിന്ന് എത്തിയതാണെന്നു പറയാനാകില്ല. കടത്തിയ സ്വർണത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയ പണം ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതിനും തെളിവു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതായി ആരോപിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതികളിൽ 2 പേർക്കു ഗുരുതരരോഗമുണ്ടെന്ന പ്രതിഭാഗം വാദവും കോടതി പരിഗണിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ പങ്കാളികളായ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം ഒട്ടും കുറയുന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, 3 പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയത് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ആശ്വാസമാണ്. ‌സ്വർണക്കടത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ കെ.ടി.റമീസിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടാളി മുഹമ്മദ് ഷാഫി, മൂവാറ്റുപുഴയിലെ അധ്യാപകന്റെ കൈവെട്ടിയ കേസിൽ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വിട്ടയച്ച മുഹമ്മദ് അലി, കെ.ടി.റമീസിനൊപ്പം ടാൻസനിയ സന്ദർശിച്ച കെ.ടി.ഷറഫുദീൻ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയാണു തള്ളിയത്. തോക്കുമായി നിൽക്കുന്ന റമീസിനൊപ്പം ഷറഫുദീനുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Court says could not produce evidence of certain accused terrorist link