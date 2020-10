ശിവശങ്കർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട: ഇഡി അഭിഭാഷകൻ

കൊച്ചി ∙ എം. ശിവശങ്കർ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) അഭിഭാഷകൻ. ശിവശങ്കർ െഹെക്കോടതിയിൽ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുടെ വാദത്തിനിടെയാണ് അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.വി രാജു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

‘മീഡിയ ഹൈപ്’ മൂലമാണു ശിവശങ്കറിനെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പി. വിജയഭാനു പറഞ്ഞു. കേസ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഇഡി, ശിവശങ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നു കോടതിയിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തെ എതിർത്തു.

ജാമ്യഹർജിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെയാണെന്നും എതിർസത്യവാങ്മൂലത്തിനു സമയം വേണമെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കേസ് മാറ്റിയത്. ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ ശിവശങ്കറിന് ഇഡി നോട്ടിസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നു അഭിഭാഷകന്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം കേസ് നേരത്തെ പരിഗണിച്ചു.

ഇഡി പറഞ്ഞത്

വൻ അളവിൽ സ്വർണം കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയതുൾപ്പെടെ ഗൗരവമുള്ള കേസാണിത്. സ്വാധീനമുള്ളവരുടെ പങ്ക് തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ഇഡിക്കെതിരെയാണു ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിലും കേസിൽ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. രേഖകൾ കോടതിയിൽ നൽകും. വിശദമായ എതിർസത്യവാങ്മൂലം നൽകും. ശിവശങ്കറെ ഇതുവരെ പ്രതിയാക്കിയിട്ടില്ല.

ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞത്

3 ഏജൻസികളാണു 100 ദിവസമായി അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. 90 മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നുണ്ട്. ഒളിച്ചോടാൻ പോകുന്നില്ല. എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

