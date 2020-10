കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മുന്നണിമാറ്റം: ഇടപെടില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എൽഡിഎഫിലേക്കു പോയതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സ്വയം നേരിടാൻ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തിനു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദേശം.

ഇതിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെടില്ലെന്നും ജോസ് പക്ഷം യുഡിഎഫ് വിട്ടതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതും തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാന ഘടകമാണെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യസഭാ സീറ്റ് 2018 ൽ ജോസ് കെ.മാണിക്ക് നൽകിയതിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായി എന്ന വിലയിരുത്തൽ ഹൈക്കമാൻഡിനുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഘടകമാണ് അതിനു സമ്മർദം ചെലുത്തിയത്.

സീറ്റ് നൽകിയാൽ യുഡിഎഫ് ശക്തിപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, എം.എം. ഹസൻ എന്നിവരെടുത്ത നിലപാട്. ചർച്ചകളിൽ ഇടനിലക്കാരനായ മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും അതിനെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ പൂർണ വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിനു നൽകിയതെന്നും ഇപ്പോൾ ജോസ് കെ. മാണി രാജിവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യസഭയിൽ യുപിഎയുടെ അംഗബലം കുറയുന്നതു തിരിച്ചടിയാണെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല. കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ (എം) ചുവടുമാറ്റം യുഡിഎഫിനു ദോഷമുണ്ടാക്കില്ലെന്നു സംസ്ഥാനഘടകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: High Command not to interfere in Kerala Congress M issue