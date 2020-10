തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ എസ്‌സിഇആർടിയിൽ 30 താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനാണു ഗവേണിങ് ബോ‍ഡി യോഗം സർക്കാരിനു ശുപാർശ നൽകിയത്.

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്തു വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണിത്. ഗവേണിങ് ബോഡി ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരാണ് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. എസ്‌സിഇആർടിയിൽ സ്ഥിരം നിയമനത്തിനുള്ള ചട്ടങ്ങളും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതു നിലവിൽ വരും. 31 വർഷമായി താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും ഇത്തരം ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ അനുഭാവപൂർവമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

English Summary: 30 contract staff in scert to be made permanent staff