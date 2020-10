മന്ത്രി ജലീൽ 2 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് സ്വപ്ന; കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കും

കൊച്ചി ∙ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സ്വപ്ന സുരേഷ് വെളിപ്പെടുത്തിയ 2 കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വിശദമായി അന്വേഷിക്കും. ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളിയെ നാടുകടത്തി കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലിന്റെ സഹായം തേടിയെന്നതാണ് ഒരു കാര്യം. ഇയാൾ ദുബായിൽ ജലീലിനെതിരെ അപകീർത്തിപരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലാണത്രെ നാടുകടത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ അറിയിക്കാതെ ഇന്ത്യക്കാരനെ നാടുകടത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഈ പ്രവാസിയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു നാടുകടത്തിയോ എന്നതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതി ഉത്തരവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അറിവും ഇല്ലാതെ ഇത്തരമൊരു ഇടപെടൽ മന്ത്രി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റകരമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു. അലാവുദീൻ എന്നയാൾക്കു കോൺസുലേറ്റിൽ ജോലി ലഭിക്കാൻ ജലീൽ ഇടപെട്ടു എന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം.

