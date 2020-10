പ്രകോപനത്തിന് അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കരുത്; ജീവനക്കാരോടു കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ യാത്രക്കാർ ബസിനുള്ളിലോ പുറത്തോ കണ്ടക്ടറോടും ഡ്രൈവറോടും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കിയാൽ അതേ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കരുതെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് മാർഗനിർദേശം. യാത്രക്കാർ അസഭ്യം പറയുകയോ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ തൊട്ടടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകണമെന്നും എംഡി ബിജു പ്രഭാകർ പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, അംഗപരിമിതർ, മുതിർന്ന പൗരൻമാർ, രോ​ഗബാധിതർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യം ബസുകളിൽ ഒരുക്കിനൽകണം. ഓർഡിനറി, ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസുകളും ഇത്തരം യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റോപ്പുകളിൽ നിർത്തിക്കൊടുക്കണം.

സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രക്കാർക്കു കണ്ടക്ടർ തന്നെ ലഭ്യമാക്കണം. ഇത്തരം യാത്രക്കാർ എവിടെവച്ചു കൈകാണിച്ചാലും ബസ് നിർത്തണം. കൈക്കുഞ്ഞുമായി വരുന്ന അമ്മമാർ, ​ഗർഭിണികൾ എന്നിവർക്കു പ്രത്യേക പരി​ഗണന നൽകണമെന്നും നിർദേശത്തിലുണ്ട്.

English Summary: KSRTC guidelines to staffs on how to well behave to passengers