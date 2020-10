പാലാ കൊടുക്കില്ലെന്ന് മാണി സി. കാപ്പൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട്

കോട്ടയം ∙ പാലാ സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിന് (എം) വിട്ടുകൊടുക്കാനാകില്ലെന്നു മാണി സി. കാപ്പൻ എംഎൽഎ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ടു കണ്ട് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലായിരുന്നു ചർച്ച.

ഇതു തന്നെയാണ് എൻസിപി യോഗത്തിലെ തീരുമാനമെന്നും ഇക്കാര്യം പാർട്ടി 22ന് ചേരുന്ന എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിലും ഉന്നയിക്കുമെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ അറിയിച്ചു. പാലാ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ജയസാധ്യത മുൻനിർത്തി മാത്രമേ എടുക്കുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള മുന്നണി ക്രമീകരണം തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. എൽഡിഎഫിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് മാണി സി. കാപ്പൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Mani C. Kappan says will not let go Pala constituency