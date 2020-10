കോവിഡ് മരണം: ബന്ധുക്കൾക്ക് മുഖം കാണാൻ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി മരിച്ചവരുടെ മുഖം കാണാൻ അടുത്ത ബന്ധുക്കളെ ഇനി അനുവദിക്കും. മത സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണു സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കിയത്. കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.



അടുത്തുനിന്നു കാണാൻ അനുവദിക്കില്ല. മൃതദേഹം തൊടാനോ കുളിപ്പിക്കാനോ ചുംബിക്കാനോ പാടില്ല. മതഗ്രന്ഥ വായന, മന്ത്രോച്ചാരണം തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ച്, ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാതെയാകാം. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ, 10 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ, മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ എന്നിവർക്കു മൃതദേഹവുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കമുണ്ടാകരുത്.

മൃതദേഹം കാണാനോ സംസ്‌കാരം നടത്താനോ കൂട്ടം കൂടരുത്. സംസ്‌കാര സ്ഥലത്തു വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ പാടുള്ളു. ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്തു സംസ്‌കരിക്കാനുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും മേൽനോട്ടവും ആരോഗ്യവിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകും. സംസ്‌കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം.

കോവിഡ് ബാധിതർ മരിച്ചാൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ മൃതദേഹം മൂന്നു പാളികളിലായി പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി അണുവിമുക്തമാക്കി പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു സൂക്ഷിക്കണം. മൃതദേഹവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവർ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിക്കണം. മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനം സംസ്‌കാരം കഴിഞ്ഞ് അണുവിമുക്തമാക്കണം.

