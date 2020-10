പെരിയ കേസ്: അഭിഭാഷകർക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിമാന യാത്ര

തിരുവനന്തപുരം ∙ രണ്ടു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട പെരിയ കേസിൽ സിബിഐക്ക് കൈമാറരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ എത്തിയ സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകർക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിമാനയാത്രയ്ക്കും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിൽ താമസത്തിനും പണം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ.

കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് അഭിഭാഷകനായ മലീന്ത്രർ സിങ്ങും രണ്ടു ജൂനിയർ അഭിഭാഷകരും സർക്കാരിനുവേണ്ടി വാദിക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയത്. ഇവർക്കായി ഒരു കോടിയോളം രൂപ ഫീസിനത്തിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പുറമേ യാത്രയ്ക്കും താമസത്തിനും പണം അനുവദിക്കണമെന്നു അഡ്വേക്കറ്റ് ജനറൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് പുതിയ തീരുമാനം. വിവാദമാകുമെന്നതിനാൽ എത്ര തുക അനുവദിക്കണമെന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡിഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

English Summary: Periya murders: Kerala incurs nearly a crore in legal fees to stall CBI probe