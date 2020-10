19 വർഷം മുൻപുള്ള വൃക്ക തട്ടിപ്പ്: പുതിയ കുറ്റപത്രം നൽകുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ 19 വർഷം മുൻപു നടന്ന വൃക്ക തട്ടിപ്പിൽ ആദ്യ കുറ്റപത്രം കോടതി മടക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പുതിയ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2001–02 കാലത്തു നടന്ന തട്ടിപ്പിൽ 4 പേരെ പ്രതികളാക്കി 2017ൽ കോഴിക്കോട് മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഓരോ പ്രതിയുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകം കുറ്റപത്രം നൽകണമെന്നു നിർദേശിച്ചു കോടതി ഇതു മടക്കി. ഒരു കുറ്റപത്രം ഇൗയാഴ്ചയും മറ്റുള്ളവ 2 മാസത്തിനകവും നൽകും.



കോട്ടയം സ്വദേശി റെജി നാരായണൻ (സജീവൻ), തൃശൂർ സ്വദേശി ദിനേശ്കുമാർ (വിശ്വൻ), ഇടുക്കി പൂമാല മേത്തൊട്ടി ജോർജ്, ഇടുക്കി വെള്ളിയാമറ്റം മേത്തൊട്ടി മോഹനൻ എന്നിവരെ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ പ്രതികളാക്കിയാണു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. വ‍ൃക്ക നൽകിയ മോഹനൻ തുക സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണ് മറ്റ് ഇടപാടുകളും പുറത്തുവന്നത്. അറസ്റ്റിലായ 4 പേരും പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി.

2.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൗടാക്കിയാണു വൃക്ക ആവശ്യക്കാർക്കു കൈമാറിയത്. വൃക്ക നൽകിയവർക്ക് 60,000 രൂപ മാത്രം നൽകി, ബാക്കി തുക റെജിയും ജോർജും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇടനിലക്കാർ തട്ടിയെടുത്തതായാണു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. വ്യാജരേഖ നിർമിച്ചുനൽകിയ കുറ്റമാണു ദിനേശ്കുമാറിനെതിരെയുള്ളത്.

