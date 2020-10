വാളയാർ: കുടുംബത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നൽകുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി

പാലക്കാട് ∙ വാളയാറിൽ മരണശേഷവും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകാനും കോൺഗ്രസ് തയാറാകുമെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അട്ടപ്പള്ളത്തെ വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹത്തിനു പിന്തുണയുമായി എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കെപിസിസിയുടെ സഹായമായി ഒരു ലക്ഷം രൂപ കുടുംബത്തിനു കൈമാറും. നീതി ലഭിക്കും വരെ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നു കഴിഞ്ഞവർഷം തന്നെ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പു നൽകിയതാണ്. കൂടാതെ, മനു അഭിഷേക് സിംങ്‌വി, കപിൽ സിബൽ തുടങ്ങിയ അഭിഭാഷകരെ കേസിൽ ഹാജരാക്കാമെന്നും അന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനെ അവസരവാദികളായ കുറച്ചു രാഷ്ട്രീയക്കാർ റാഞ്ചിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary: Congress ready to go SC for Walayar victims: Mullappally Ramachandran