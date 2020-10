ഐ ഫോണുകളിൽ ഒരെണ്ണം എവിടെയെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാം: സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ യുണിടാക് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സ്വപ്ന സുരേഷിനു കൈമാറിയ അഞ്ച് ഐ ഫോണുകളിൽ ഒരെണ്ണം എവിടെയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കൃത്യമായി അറിയാമെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. രണ്ടു മാസം മുൻപു വരെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആപ്പിൾ വാച്ച് എവിടെപ്പോയെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.

അഞ്ചു ഫോണുകളിൽ ഒന്ന് ശിവശങ്കറിന്റെ കൈയിലാണെന്നു വ്യക്തമായി. ഇനിയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇടപാടിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയുക? ലൈഫ് മിഷനിലെ അഴിമതിയുടെ പങ്കാണ് ആ ഐ ഫോൺ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും എതിരായ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനാണു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിലായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പഴയ കള്ളങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയാണു കേസിലെ പ്രധാന കുറ്റവാളി. രാജിയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിനു വേറെ വഴിയില്ല.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകനും അറസ്റ്റിലായതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സിപിഎം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ വിശദീകരണം അപഹാസ്യമാണ്. കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ ചെലവ് നടത്തുന്നതു പിണറായിയും കോടിയേരിയുമാണോ? ശിവശങ്കറിന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാണു മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന സീതാറാം യച്ചൂരിയുടെ പ്രസ്താവന ചർച്ചകളി‍ൽ ചില സിപിഎം നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളെക്കാൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞതാണ്. ന്യായീകരണ ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ ഇറക്കുന്നതു സിപിഎം അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വമാണോയെന്നു സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.

English Summary: Chief Minister Pinarayi Vijayan knows where the i phone is says BJP State President K. Surendran