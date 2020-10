തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിനു മുൻപ് സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപ് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളിലും ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലും സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കും. സംസ്ഥാനത്തു സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള അനുമതി പിൻവലിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വരുന്ന നാലിനു ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭ തീരുമാനം എടുത്തേക്കും.

മന്ത്രിമാരുടെ അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ആക്ഷേപം ഉയർന്ന റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഭേദഗതിയും മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്കു വന്നേക്കും. ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെ എതിർപ്പു മൂലം വിവാദത്തിലായ വിഷയമാണിത്. മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയുടെ അവസാനം ചേർന്ന യോഗത്തിലും ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാർ ശക്തമായി എതിർത്തതിനാൽ വിവാദ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴിവാക്കാനാണു സാധ്യത. അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും അമിതാധികാരം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ എത്രത്തോളം വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാകുമെന്നു വ്യക്തമല്ല. അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതു കൊണ്ടുവരണമെന്നു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയോടു മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാറുകൾ തുറക്കുന്നതും പരിഗണനയിലാണ്. നിബന്ധനകളോടെ ആയിരിക്കും ഇതിനു നടപടി സ്വീകരിക്കുക. നിലവിൽ ബാറിൽ നിന്നു മദ്യം പാഴ്സൽ വിൽക്കാനാണ് അനുമതിയുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നാൽ ഡിസംബർ അവസാനമേ ബാർ തുറക്കാനാകൂ.

സംസ്ഥാനത്തു സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു സർക്കാർ നൽകിയ പൊതുവായ അനുമതി റദ്ദാക്കുന്നതു സജീവ പരിഗണനയിലാണ്. യുജിസി ശമ്പളപരിഷ്കരണം ലഭിക്കാതെ കോളജുകളിൽ നിന്നു വിരമിച്ച അധ്യാപകർക്കു യുജിസി നിരക്കിൽ പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശവും പരിഗണിച്ചേക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫയലിനു ധനവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏതാനും ജനക്ഷേമ, വികസന പദ്ധതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സിപിഎം അനുഭാവികൾ ഉൾപ്പെടെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുണ്ട്.

English Summary: Government of Kerala for major decisions before election declaration