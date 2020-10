ബെംഗളൂരുവിൽ ബിനീഷിന് ഇടപാടുകളേറെ: ഇഡി

ബെംഗളൂരു ∙ രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ മേഖലകളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ബിനീഷ് കോടിയേരി ബെംഗളൂരുവിൽ അനൂപിനെ മറയാക്കി ഒട്ടേറെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ലഹരി ഗുളികകളുമായി ബെംഗളൂരു കല്യാൺ നഗറിലെ റോയൽ സ്വീറ്റ്സ് അപാർട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അനൂപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ മൊബൈലിൽ ബിനീഷിന്റെ നമ്പറും ഇരുവരും തമ്മിൽ തുടർച്ചയായി നടത്തിയ ഫോൺ കോളുകളുടെ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും വിശദാംശങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇഡി കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു. 15 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും നവംബർ 2ന് വൈകിട്ട് 5 വരെയാണ് നിലവിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇഡി ഓഫിസിൽ ചോദ്യംചെയ്യൽ; പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉറക്കം

വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടു നാലരയോടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടിയ ബിനീഷ് കോടിയേരിയെ രാത്രി 10 വരെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി വിൽസൻ ഗാർഡൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണു പാർപ്പിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാവിലെ 3 ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയാണ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു തിരികെ കൊണ്ടുപോയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ധരിച്ചിരുന്ന ഇളംനീല ഷർട്ടും ജീൻസും തന്നെയായിരുന്നു 8.20നു ശാന്തിനഗറിലെ ഇ‍ഡി ഓഫിസിലെത്തിക്കുമ്പോഴും ബിനീഷിന്റെ വേഷം. ഹോട്ടലിൽ നിന്നു പ്രാതൽ വരുത്തി നൽകിയ ശേഷം 10നു ചോദ്യംചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചു. ‌‌ഇടയ്ക്ക് 2 സുഹൃത്തുക്കളെത്തി മാറാനുള്ള വസ്ത്രം നൽകി. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.10നു മുതിർന്ന ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫിസിലെത്തി. രാത്രി 11നു വീണ്ടും വിൽസൻ ഗാർഡൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്.

English Summary: Bineesh Kodiyeri have dealings in Bengaluru says Enforcement Directorate