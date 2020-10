തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ്‌ ഭേദമായവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ തുറക്കും. കുടുംബാരോഗ്യ, പ്രാഥമികാരോഗ്യ, സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്കുകൾ തുറക്കും. ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു ദിവസമാകും പ്രവർത്തനം. കൂടുതൽ ചികിത്സ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താലൂക്ക്, ജനറൽ, മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിലേക്കു റഫർ ചെയ്യും.

കോവിഡ്‌ ഭേദമായവർക്കു ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആഴ്‌ചകളോ മാസങ്ങളോ നീണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കുകൾ തുറക്കുന്നതെന്ന്‌ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്‌ അറിയിച്ചു. കോവിഡ്‌ ഭേദമായവർക്ക്‌ ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ ആശ വർക്കർമാരിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.ഇ സ‍ഞ്ജീവനി, ടെലി മെഡിസിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലും കോവിഡ് മുക്തരായവർക്കു പ്രത്യേക സമയം നൽകും.

കോവിഡ് മുക്തരായവരിൽ ശ്വാസകോശ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ, സ്ട്രോക്ക് സാധ്യതയുള്ളവർ തുടങ്ങിയവർക്കു സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Clinics to be open for people having health issues after covid