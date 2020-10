അഞ്ചാമത്തെ ഐ ഫോൺ ആരുടെ കയ്യിൽ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വപ്നയ്ക്കു യൂണിടാക് ഉടമ വാങ്ങിച്ചു നൽകിയ 5 ഐ ഫോണുകളിൽ ഇനിയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരെണ്ണം ആരുടെ കയ്യിൽ?. ഇൗ ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും മുനവച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതേയുള്ളുവെന്നാണു വിജിലൻസിന്റെ മറുപടി.

ഇൗ ഫോൺ ആരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമ്മാനം കിട്ടിയ ആരോ അത് തുറക്കാതെ വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമൊക്കെ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നെങ്കിലും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വിജിലൻസ് സംഘം അതു തിരുത്തുന്നു. ഫോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. 99,900 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഫോൺ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറുടെ കൈയിലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് 5–ാമത്തെ ഫോൺ ആരുടെ പക്കലാകും എന്ന ആകാംക്ഷ. ഈ ഫോണിന്റെ വില 1.12 ലക്ഷമാണ്.

ശിവശങ്കറിന് യൂണിടാക്കിന്റെ ഫോൺ കിട്ടിയെന്നു വന്നതോടെ ലൈഫ് മിഷൻ കമ്മിഷൻ തുകയും ലോക്കറുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സിബിഐയുടെ അന്വേഷണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കും എത്തുന്നതിനു വഴിയൊരുങ്ങി. സിബിഐയും ഇഡിയും സമാന്തരമായി വിവരം തേടുന്നതിനാൽ വിജിലൻസിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനാകില്ല.

അതേസമയം, ഫോൺ വിവാദം കത്തിയതോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ അസി. പ്രോട്ടോക്കോൾ ഓഫിസർ എം.പി. രാജീവൻ തനിക്കു യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിൽ നറുക്കെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച ഐ ഫോൺ പൊതുഭരണവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്കു കൈമാറി. ഫോൺ ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഹൗസ് കീപ്പിങ് വിഭാഗത്തിലാണുള്ളത്. ഇനി ഇൗ ഫോൺ എന്തുചെയ്യണമെന്നു ചോദിച്ച് ഹൗസ് കീപ്പിങ് വിഭാഗം പൊതുഭരണവകുപ്പു സെക്രട്ടറിക്കു ഫയൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ആഘോഷത്തിന് 5 ഫോൺ സ്വപ്നയ്ക്ക് വാങ്ങി നൽകിയെന്നും ഇതിൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ഒരു ഫോൺ കൊടുത്തെന്നുമാണ് ആദ്യം യൂണിടാക് ഉടമ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതു നിഷേധിച്ച രമേശ് ചെന്നിത്തല വക്കീൽ നോട്ടിസയച്ചു. പിന്നീട് യൂണിടാക് ഉടമ തന്നെ ഇതു തിരുത്തി. ഇതിനുശേഷം അന്ന് ഐ ഫോൺ കിട്ടിയത് രാജീവനാണെന്നു തെളിയിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ചെന്നിത്തല പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

English Summary: Investigation continuing regarding who is using 5th iphone