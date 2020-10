ഭരണമികവ്: കേരളം ഒന്നാമത്; ഏറ്റവും പിന്നിൽ യുപി

ബെംഗളൂരു ∙ മികച്ച ഭരണമുള്ള സംസ്ഥാനമെന്ന പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ ബഹുമതി കേരളം നേടി. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡക്സ് (പിഎഐ) – 2020 അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മോശം ഭരണം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. കേരളത്തിന് 1.388 പോയിന്റുണ്ട്. തമിഴ്നാട് (0.912), ആന്ധ്രപ്രദേശ് (0.531), കർണാടക (0.468) എന്നിവയാണ് അടുത്ത സ്ഥാനക്കാർ. ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിന് മൈനസ് 1.461.

ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 1.745 പോയിന്റുമായി ഗോവയാണ് മുന്നിൽ. മേഘാലയ (0.797), ഹിമാചൽപ്രദേശ് (0.725) എന്നിവയാണു തൊട്ടു പിന്നിൽ. മണിപ്പുരാണ് ഏറ്റവും പിന്നിൽ (–0.363). കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചണ്ഡിഗഡാണ് ഒന്നാമത്; 1.05 പോയിന്റ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം പുതുച്ചേരിക്ക് (0.52).

ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ കെ.കസ്തൂരിരംഗൻ തലവനായുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനയാണ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് സെന്റർ. സുസ്ഥിര വികസനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു വിലയിരുത്തലെന്ന് കസ്തൂരിരംഗൻ പറഞ്ഞു.

English Summary :Kerala, Goa and Chandigarh best governed states and union territory, says PAC ranking