കള്ളപ്പണം: ചുമത്തിയത് ഒരേ വകുപ്പുകൾ; കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുക 2 തരം ശിക്ഷ

കൊച്ചി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനും ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കും എതിരെ എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചുമത്തിയത് ഒരേ വകുപ്പുകളാണെങ്കിലും കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുക 2 തരം ശിക്ഷ.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ 7 വർഷം വരെ തടവും 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണു സാധാരണ ശിക്ഷ. എന്നാൽ കള്ളപ്പണം സ്വരൂപിച്ചതോ വിനിയോഗിച്ചതോ ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കു വേണ്ടിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ തടവ് 10 വർഷമായി വർധിക്കും.

കള്ളപ്പണം നേടാൻ സ്വപ്നയെ സഹായിച്ചു, നേടിയ കള്ളപ്പണം ഒളിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു, സ്വന്തം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ ഒരു കോടി രൂപയും സ്വർണവും സൂക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ശിവശങ്കറിനെതിരെ ഇഡി ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അനൂപ് മുഹമ്മദിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണു ബിനീഷിനു കുരുക്കാവുന്നത്. അനൂപിന്റെ ലഹരി ഇടപാടുകളിൽ ബിനീഷ് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പണം മുടക്കിയതായി തെളിഞ്ഞാൽ ലഹരി പദാർഥ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (എൻഡിപിഎസ്) കേസന്വേഷിക്കുന്ന നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയും (എൻസിബി) വകുപ്പ് 27(എ) പ്രകാരം ബിനീഷിനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. ഈ കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ 10– 20 വർഷം വരെ കഠിനതടവും 1 – 2 ലക്ഷം രൂപവരെ പിഴയുമാണു ശിക്ഷ. ഇഡി രേഖപ്പെടുത്തിയ ബിനീഷിന്റെ മൊഴികൾ എൻസിബി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Same charge against Sivasankar and Bineesh Kodiyeri but two different punishments