മിക്ക ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം മൗനം: ബിനീഷിനെതിരെ എൻസിബി കേസെടുക്കുമോ?

ബെംഗളൂരു∙ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്കെതിരെ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) കൂടി കേസെടുക്കുമോ എന്നതാണു നിർണായക ചോദ്യം. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ (ഇഡി) നിന്നു ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിനീഷിനെതിരെ എൻസിബി കേസെടുത്താൽ ഇന്ന് പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടാം.

മറ്റു സാധ്യതകൾ

മിക്ക ചോദ്യങ്ങൾക്കും മൗനം പാലിക്കുകയാണു ബിനീഷ് എന്നാണ് ഇഡി വെളിപ്പെടുത്തൽ. എൻസിബി നേരത്തേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അനൂപ് മുഹമ്മദിന്റെ ഇടപാടുകൾ തന്റെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടത്തുന്നതെന്നും ബിനീഷ് ആരോപിക്കുന്നു. നിസ്സഹകരണത്തിന്റെ പേരിൽ, ബിനീഷിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടാൻ ഇഡി ആവശ്യപ്പെടാം.

ഇന്ന് ജാമ്യം അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും, ഇഡിയും എൻസിബിയും കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പാരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും.

അനൂപ് മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെട്ട ലഹരി ഇടപാടു കേസിൽ കർണാടക പൊലീസിന്റെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം (ഐഎസ്ഡി) റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചാൽ, കർണാടക സർക്കാർ എൻഐഎ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെയുണ്ടായാൽ, ബിനീഷും എൻഐഎ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും

ബിനീഷ്: ഇഡിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്

ബെംഗളൂരു∙ ബിനീഷിനെ കാണാൻ അനുവദിക്കാത്ത എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടപടിക്കെതിരെ ഉടൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് അഭിഭാഷകർ. സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലെ മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണിതെന്നു ബിനീഷിനു വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന 3 അഭിഭാഷകരിൽ ഒരാളായ ഷിജു ഏബ്രഹാം വർഗീസ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച ബിനീഷിനെ കാണാൻ അനുമതി തേടി സഹോദരൻ ബിനോയിയും അഭിഭാഷകരും ശാന്തിനഗറിലെ ഇഡി സോണൽ ഓഫിസിലെത്തിയെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചില്ല.

