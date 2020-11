റിബലായാൽ ആയുഷ്കാലം കോൺഗ്രസിനു പുറത്ത്; ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിബൽ സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തു വരുന്നവരെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആജീവനാന്തം പുറത്താക്കും. സമീപ കാല തദ്ദേശതിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ റിബൽ ശല്യം വിലയിരുത്തിയാണു പാർട്ടി ഉന്നത നേതൃത്വം കർശന നിലപാട് തീരുമാനിച്ചത്.

റിബലുകളെ മുൻപും പുറത്താക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ അവർ വൈകാതെ പാർട്ടി നോമിനിയായി മാറുന്നതാണു പലപ്പോഴും കണ്ടു വന്നിരുന്നത്. ഈ പ്രവണത നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം മൂലമാണ് പലരും റിബൽ വേഷം കെട്ടുന്നതെന്നു നേതൃത്വം കരുതുന്നു. അതിനാൽ നിർണായകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കുന്നവരുടെ സേവനം ഇനി കോൺഗ്രസിനു വേണ്ട. റിബലുകൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നടപടിയുണ്ടാകും.

തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരെ നേതൃത്വമാകും തീരുമാനിക്കുകയെന്നും എല്ലാ ഡിസിസികളെയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. അധ്യക്ഷ പദവി ലക്ഷ്യമിട്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്തു തന്നെ പരസ്പരം കാലു വാരുന്നതു നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനം. ഭരണസമിതികളിലെ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കി ആരും പ്രസിഡന്റാകാനുള്ള പടയൊരുക്കം ആരംഭിക്കേണ്ട. പ്രാദേശിക–സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നേതൃത്വം നിർദേശിക്കും.

മണ്ഡലം, ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാർ സ്ഥാനാർഥികളായി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ പദവി താൽക്കാലികമായി ഒഴിഞ്ഞു മറ്റൊരാൾക്കു ചുമതല നൽകണം. സഹകരണ ബാങ്ക്, വിവിധ സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ രാജിവച്ചു വേണം മത്സരിക്കാൻ.

English Summary: No place for rebels in congress party