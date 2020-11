‘കമ്മിഷൻ കരാറുകാരെ’ത്തേടി സ്വപ്ന ഹൈദരാബാദിലും, നീക്കം ശിവശങ്കറിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം

കൊച്ചി ∙ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതി കരാർ യൂണിടാക് ബിൽഡേഴ്സിനു നൽകി 4.48 കോടി രൂപ കമ്മിഷൻ വാങ്ങിയ മാതൃക ആവർത്തിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ ചരടുവലിച്ചു. ഇതിനായി ഹൈദരാബാദിലെ പൊന്നാർ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായി സ്വപ്ന സുരേഷും ശിവശങ്കറും ചർച്ച നടത്തിയതായി ഇഡിക്കു സൂചന ലഭിച്ചു.

സ്ഥാപനത്തിൽ ഇഡി ഇന്നലെ പരിശോധന നടത്തി രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളുടെ ഇടനിലക്കാരിയെന്ന നിലയിലാണു സ്വപ്ന വഴിവിട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നത്.

English Summary: Swapna had talks with more contractors