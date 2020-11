ബിനീഷിന്റെ 2006 മുതലുള്ള ഇടപാട് അന്വേഷിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ 2006 മുതലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ബെനാമി ഇടപാടുകളും കണ്ടെത്താൻ ഇഡി അന്വേഷണം വിപുലീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയ്ഡിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ 8 പേർ തിരുവനന്തപുരത്തു തങ്ങുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇഡി വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ചാകും അന്വേഷണം.

വരുംദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ മറ്റുചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി പരിശോധന നടക്കും. വർക്കലയിൽ ബിനീഷുമായി ബന്ധമുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലും തലസ്ഥാനത്തെ ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇഡി റെയ്ഡിനൊരുങ്ങുകയാണ്.

ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് ഗോവയിലും ബെംഗളൂരുവിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ, 2006 മുതൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിനു മരുന്നു വിതരണം ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ബെനാമി ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കും. കഴിഞ്ഞദിവസം ബിനീഷിന്റെ വീട്ടിലെ റെയ്ഡിനിടെ കണ്ടെടുത്തതായി വെളിപ്പെടുത്തിയ ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ നടന്ന മുഴുവൻ ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കും. അനൂപ് ബെംഗളൂരുവിലായിരിക്കെ ഈ കാർഡിന്റെ ഉപയോഗം തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിവരം.

English Summary: Bineesh Kodiyeri dealings from 2016 to be interrogated