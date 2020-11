വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി നേരിട്ടു ബന്ധം വേണ്ടെന്നു കോൺഗ്രസ്

തിരുവനനന്തപുരം ∙ കോൺഗ്രസ്– വെൽഫെയർ പാർട്ടി സഖ്യം വേണ്ടെന്ന മുൻ നിലപാടിൽ മാറ്റം വേണ്ടെന്നു കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യസമിതിയിൽ ധാരണ. യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷികളുമായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ അവർ പരോക്ഷ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ പക്ഷേ എതിർപ്പു വേണ്ടെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

അതേസമയം വെൽഫെയർ പാർട്ടി ബന്ധം ആരോപിച്ചു സിപിഎം രംഗത്തു വന്നപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാനായില്ലെന്നു നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിന്നപ്പോൾ വർഗീയബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വിമർശനം ഉയർന്നപ്പോൾ അക്കാര്യം പോലും തുറന്നു കാണിക്കാനായില്ല.

കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം കഴിഞ്ഞതവണ മത്സരിച്ച എല്ലാ സീറ്റും അവർക്കു വിട്ടുനൽകും. എന്നാൽ മാണിവിഭാഗം മത്സരിച്ച സീറ്റുകൾ ആർക്കെന്ന കാര്യം പ്രാദേശികമായി തീരുമാനിക്കും. പി.സി.തോമസ് വിഭാഗം പി.ജെ.ജോസഫുമായി ലയന ചർച്ച നടത്തുകയാണെന്ന വിവരമാണുള്ളതെന്നു നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായി കോൺഗ്രസ് ഒരു ചർച്ചയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 55 സീറ്റുകളിലാണ് അവരുമായി സിപിഎം ധാരണയുണ്ടാക്കിയത്. ഇത്തവണ അവർ സിപിഎമ്മിനെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമി എന്ന മുന്തിരി പുളിച്ചു. എന്നിട്ടു കോൺഗ്രസിനെതിരെ വർഗീയത ആരോപിക്കുന്നു. എന്തു ധാർമികതയാണു സിപിഎമ്മിന്റേത് എന്നു മുല്ലപ്പള്ളി ചോദിച്ചു.

English Summary: No direct connection with welfare party says congress