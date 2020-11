ഇഡിയോടു വിശദീകരണം തേടിയതിനെപ്പറ്റി നിയമജ്ഞർ: നിയമസഭാ സമിതിക്ക് അധികാരമില്ല

കൊച്ചി ∙ ലൈഫ് മിഷൻ ഭവനപദ്ധതിയുടെ മറവിൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതികൾ നടത്തിയ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോടു (ഇഡി) വിശദീകരണം തേടിയ നിയമസഭാ പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടി ചർച്ചയാകുന്നു. നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ ഇതിന് അനുകൂലമല്ലെന്നാണു പല നിയമജ്ഞരുടെയും വാദം. നിയമസഭയുടെ അധികാരമോ അംഗങ്ങളുടെ അന്തസ്സോ ലംഘിച്ചാൽ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇടപെടാമെങ്കിലും അങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന്് ഉറപ്പാക്കണമെന്നു നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) രൂപീകരിച്ച അന്വേഷണ ഏജൻസിയാണ് ഇഡി. രാജ്യത്തു സിവിൽ കോടതിയുടെ അധികാരമുള്ള ഏക അന്വേഷണ ഏജൻസിയും ഇതാണ്.

വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ഭവനപദ്ധതിക്കായി യുഎഇ റെഡ് ക്രസന്റ് സംഭാവന ചെയ്ത 18 കോടി രൂപയിലാണു പ്രതികൾ 4.48 കോടി കമ്മിഷൻ വാങ്ങിയത്. ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം. ശിവശങ്കറിന്റെ ഒത്താശയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം. ശിവശങ്കർ മേൽനോട്ടച്ചുമതല വഹിച്ച കൊച്ചി സ്മാർട് സിറ്റി, കെ ഫോൺ, തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാർക്കിലെ ടോറസ് ഡൗൺടൗൺ എന്നീ പദ്ധതികളുടെ രേഖകളും പരിശോധിക്കാൻ ഇഡി തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനെതിരെയാണു നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി അവകാശ ലംഘന നോട്ടിസ് നൽകി 7 ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പിഎംഎൽഎ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സിവിൽ കോടതി അധികാരം (വകുപ്പ് 11), ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗമായ ഏതു സ്ഥലത്തും ചെന്ന് കള്ളപ്പണ ഇടപാടു സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനു രേഖകൾ ചോദിക്കാനും പരിശോധിക്കാനുമുള്ള അധികാരം (വകുപ്പ് 16), ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഉത്തമബോധ്യത്തിൽ കെട്ടിടം, ലോക്കർ, അലമാര, പെട്ടി എന്നിവയുടെ താഴു തകർത്തു പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം (വകുപ്പ് 17, വകുപ്പ് 50 (1) സി (2), എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിക്ക് ഇഡി അടുത്ത ദിവസം വിശദീകരണം നൽകും. ഏജൻസിക്കുമേൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സുപ്രീം കോടതി, അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണൽ, ഹൈക്കോടതി എന്നിവയ്ക്കു മാത്രമാണ് മേൽനോട്ട അധികാരം (വകുപ്പ് 52, 54 എഫ്) ഉള്ളതെന്നും അറിയിക്കും. കമ്മിറ്റിയുമായി വടംവലി വേണ്ടെന്നാണ് ഇഡി നിലപാട്.

നിയമസഭാ കമ്മിറ്റിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

∙ അന്വേഷണത്തിൽ ഇഡി പ്രയോഗിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളിൽ വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു കത്തയയ്ക്കാം.

∙ അവകാശലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകാം.

∙ പിഎംഎൽഎ നിയമപ്രകാരം കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്ഥാപിച്ച അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാം.

∙ കേരളത്തിലെ ഇത്തരം കേസുകളുടെ മേൽനോട്ടച്ചുമതലയുള്ള എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ തടസ്സഹർജി നൽകാം.

∙ ‘സവിശേഷ നിയമപരിരക്ഷയുള്ള ഇഡിയോടു വിശദീകരണം തേടിയ സഭാ സമിതിയുടെ നടപടി അവർക്കുതന്നെ വിനയാകും. സഭയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നേരിട്ടു ബാധിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ യുക്തി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ, തെറ്റായ നിയമോപദേശമാകാം കാരണം.’ – ജസ്റ്റിസ് ബി.കെമാൽ പാഷ (ഹൈക്കോടതി മുൻ ജഡ്ജി)

∙ ‘നിയമസഭയുടെ സവിശേഷ അധികാരം ലംഘിക്കുക, അംഗങ്ങളുടെ അന്തസ്സ് കളങ്കപ്പെടുത്തുക, സഭയുടെ പ്രവർത്തനം തടയുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ ഇഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശദീകരണം ചോദിക്കാൻ പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റിക്കു കഴിയും. കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നീക്കം ഉണ്ടായതായി സഭയ്ക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നടപടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകില്ല.’ – സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ (ലോക്സഭാ പ്രിവിലേജസ് കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗം)

