കോവിഡ്: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ ‌കനത്ത ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം യുഎസ്സിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ കനത്ത ജാഗ്രത വേണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കർശനമായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടും തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായതിനാൽ മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിലും തീർഥാടനങ്ങളിലും ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും കോവിഡ് ശക്തമായി മടങ്ങിവരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് ആശ്വാസകരമാണെങ്കിലും ഇതുവരെ പാലിച്ചിരുന്ന ജാഗ്രതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തരുത്. മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൈകൾ ശുചിയാക്കുന്നതിലും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലും വീഴ്ച പാടില്ല. യോഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ നിശ്ചിത എണ്ണവും അകലവും ഉറപ്പാക്കണം. ഇതു വിജയാഹ്ലാദത്തിനും ബാധകമാണ്. സ്ഥാനാർഥികൾ കരം പിടിക്കുന്നതും ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഓരോ സ്ഥാനാർഥിയും കോവിഡ്‌ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യവും പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു.

ശബരിമല തീർഥാടനത്തിനും ഇതു ബാധകമാണ്. സമീപകാലത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരും ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷവും പനി, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, ക്ഷീണം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുള്ളവരും ശബരിമല തീർഥാടനം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ്: എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബജറ്റ് ഓഫ് 2020-21 ൽ പ്രത്യേകമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Be careful regarding covid during election campaign says chief minister