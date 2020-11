തിരുവനന്തപുരം∙ കൊച്ചി-മംഗളൂരു ഗെയ്ൽ പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ കൊച്ചി- മംഗളൂരു പൈപ്പ്‌ലൈൻ ഡിസംബറിൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

കാസർകോട് ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്കു കുറുകെ 1.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് പൈപ്പ്‌ലൈൻ ശനിയാഴ്ച രാത്രി സ്ഥാപിച്ചു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മംഗളൂരുവിലെ വ്യവസായ ശാലകളിൽ വാതകം എത്തും. ബെംഗളൂരു ലൈനിന്റെ ഭാഗമായ കൂറ്റനാട്-വാളയാർ പൈപ്പ്‌ലൈനും (94 കി.മീ) പൂർത്തിയായി. 2021 ജനുവരിയിൽ ഇതു കമ്മിഷൻ ചെയ്യും.

ഗെയ്ൽ പൈപ്പ്‌ലൈൻ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് 510 കിലോമീറ്ററാണ്. അതിൽ 470 കി.മീ. ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ 40 കി.മീ. പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാംഘട്ടം 2012 ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ തടസ്സം മൂലം 2013 നവംബറിൽ പണി നിർത്തിവച്ചു.

English Summary: Gas pipleline to be commissioned in December