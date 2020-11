തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയന്ത്രണങ്ങളും മുൻകരുതലുകളും പാലിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കും വഴിയോര ഭക്ഷണശാലകൾക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

എസി മുറികളിൽ ആളുകൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തു മാസ്ക് ധരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ ആളുകൾ വേണ്ടത്ര അകലം പാലിക്കാതെ തിങ്ങിനിറയുന്നതു നടത്തിപ്പുകാർ അനുവദിക്കരുത്.

English Summary: Chief Minister warns to beware of Covid spread in hotels and food courts