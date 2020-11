അധ്യക്ഷസ്ഥാന സംവരണം: അപ്പീൽ നൽകാൻ സർക്കാരും കമ്മിഷനും

തിരുവനന്തപുരം ∙ തുടർച്ചയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം സംവരണം ചെയ്ത തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്രമീകരിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനും അപ്പീൽ നൽകും.

സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണു കമ്മിഷനും ഇതേ നിലപാടു സ്വീകരിച്ചത്. കോടതി ഉത്തരവു പാലിച്ചാൽ അധ്യക്ഷസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സംവരണം കുറയുമെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണിത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതു വൈകാനും ഇതു കാരണമാകും. 100 ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തുകളിലെങ്കിലും സ്ത്രീ സംവരണം കുറയുമെന്നാണു നിഗമനം.

പഞ്ചായത്തിരാജ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങളിൽ 50% സ്ത്രീ സംവരണമാണു പറയുന്നത്. 2010 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലാണു കേരളത്തിൽ 50% സ്ത്രീ സംവരണമായത്. പട്ടികജാതി വനിത, പട്ടികവർഗ വനിത ഉൾപ്പെടെയാണിത്. എന്നാൽ, ഭരണഘടനാപ്രകാരം സ്ത്രീ സംവരണം 33 ശതമാനമാണ്.

അധ്യക്ഷ സംവരണം പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമങ്ങളിൽ പറയുന്ന 50 ശതമാനത്തിൽ കവിയരുതെന്നും ഭരണഘടനയിൽ നിർദേശിക്കുന്ന 33 ശതമാനത്തിൽ കുറയരുതെന്നുമാണു കോടതിവിധി. അധ്യക്ഷസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആകെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചു വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നതു സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ്. ജില്ല തിരിച്ച് ഏതു സ്ഥാപനത്തിനാകണമെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതു കമ്മിഷനാണ്.

English Summary: Government and Commission to give appeal against chairperson post reservation