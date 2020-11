ബാറുടമകളോ സംഘടനകളോ ആർക്കും പണം പിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് അസോസിയേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബാർ കോഴക്കേസിൽ ബിജു രമേശിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തള്ളി ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ഹോട്ടൽ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് വി.സുനിൽ കുമാർ.

ബാറുടമകളോ സംഘടനകളോ ആർക്കും പണം പിരിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ല. ബിജു രമേശ് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിനു വിധേയനായോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. ബിജു രമേശിന്റെ നിലപാടുകൾക്കു സ്ഥിരതയില്ല. അദ്ദേഹം ഓരോ സമയത്തും ഓരോന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം സംഘടനയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ല.

കൃത്യമായ കണക്കുകളോടെയാണു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നേരത്തേ തന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പരിശോധിച്ചു കൃത്യത വരുത്തിയിരുന്നു. സംഘടന പണം നൽകിയതായി ഒരു അന്വേഷണത്തിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ബിജുവിന്റെ ആരോപണം വ്യക്തിപരമാണെന്നും സുനിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു.

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു പൂട്ടിക്കിടന്ന 418 ബാറുകൾ തുറക്കാനുള്ള അനുമതിക്കായി മുൻ മന്ത്രി കെ.ബാബുവിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ബാറുടമകളിൽ നിന്നു 10 കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തെന്നും ഒരു കോടി രൂപ ചെന്നിത്തലയ്ക്കും 50 ലക്ഷം കെ.ബാബുവിനും 25 ലക്ഷം വി.എസ്.ശിവകുമാറിനും കൈമാറിയെന്നുമാണു ബിജു രമേശിന്റെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

