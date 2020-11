ബിനീഷിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ 27ലേക്ക് മാറ്റി

ബെംഗളൂരു∙ ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ബെംഗളൂരു പ്രത്യേക കോടതി 27നു പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.

പാരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ വിചാരണത്തടവിലുള്ള ബിനീഷിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കും.

എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി നീട്ടാനാണു സാധ്യത. ബിനീഷിന്റെ ബെനാമികളെന്ന് ഇഡി സംശയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കാർ പാലസ് ഉടമ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെയും ടോറസ് റെമഡീസ് ഉടമ ആനന്ദ് പത്മനാഭന്റെയും മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.

ബിനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇഡി നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന വാദം അഭിഭാഷകർ ഇന്നലെയും പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ആവർത്തിച്ചു. 45 മിനിറ്റ് കൂടി വാദിക്കണമെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കേസ് മാറ്റിവച്ചത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പിഎംഎൽഎ) ഒക്ടോബർ 29നാണ് ബിനീഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചല്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി 23ന് തള്ളിയതായി കോടതി വെബ്സൈറ്റിലുണ്ടെങ്കിലും പിൻവലിച്ചതാണെന്നും പുതിയ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ബിനീഷിന്റെ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നത്. എൻസിബി (നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ) കസ്റ്റഡിക്ക് എതിരെ ബിനീഷ് നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയും ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English Summary: Bineesh Kodiyeri bail application to be considered on november 27