മൂളൽ പുരുഷന്റേതോ സ്ത്രീയുടേതോ? ശബ്ദരേഖ റിക്കോർഡ് ചെയ്തത് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച്?

കൊച്ചി ∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ കേൾക്കുന്ന മൂളൽ പുരുഷന്റേതോ സ്ത്രീയുടേതോ? വ്യക്തത വരുത്താൻ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തുവന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതൊരു പുരുഷന്റെ മൂളലാണെന്നു സംശയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ജയിൽ ഡിഐജിക്കു സ്വപ്ന നൽകിയ മൊഴികളിലെ സൂചന മറിച്ചാണെന്നാണറിവ്.

കേസന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം വീണ്ടും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയെടുക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കെതിരെ നൽകിയ മൊഴികളിൽ സ്വപ്ന ഉറച്ചു നിന്നാൽ ശബ്ദസന്ദേശത്തിലെ മൂളലിന്റെ ഉടമയെ സാക്ഷിയാക്കി ആരോപണവിധേയനായ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം.

വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വച്ചാണു ശബ്ദസന്ദേശം റിക്കോർഡ് ചെയ്തതെന്നു സംശയമുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായതിനു ശേഷം കോടതിയിലേക്കും തെളിവെടുപ്പിനായും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കും വനിതാ പൊലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പൊലീസ് വാഹനത്തിലാണു സ്വപ്നയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ശബ്ദം സ്വപ്നയുടേതാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും അന്വേഷണം നീളും. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു പുറമേ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും സ്വപ്നയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി മൊഴിയെടുക്കും.

English Summary: Central investigation agency to do scientific test of swapna suresh audio clip