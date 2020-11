ഇഡി നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെ സി.എം.രവീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ചികിത്സയിൽ

തിരുവനന്തപുരം/കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനിരിക്കെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി.എം.രവീന്ദ്രൻ വീണ്ടും ചികിത്സയിൽ പോയി. കോവിഡ് അനന്തര പരിശോധനയ്ക്കാണെന്നാണു വിശദീകരണം.

നാളെ രാവിലെ 10ന് ഇഡിയുടെ കൊച്ചി ഓഫിസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി ഇന്നലെ നോട്ടിസ് നൽകിയതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനൊപ്പം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ മാസം 6നു ഹാജരാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നേരത്തേ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധനയിൽ പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്നു ഹാജരാകാനായില്ല. കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആവുകയും ക്വാറന്റൈൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇഡി വീണ്ടും നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

സ്വപ്ന സുരേഷ്, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കർ എന്നിവർ നൽകിയ മൊഴികളിൽ രവീന്ദ്രന്റെ പേരു പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതാണു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വഴിയൊരുക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം യുഎഇ കോൺസുലേറ്റുമായി രവീന്ദ്രൻ പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്.

സരിത് ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെക്കൂടി കരുതൽ തടവിലാക്കും

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികളായ പി.എസ്. സരിത്, കെ.ടി. റമീസ്, എ.എം. ജമാൽ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവരെ കോഫെപോസ ചുമത്തി ഒരു വർഷം കരുതൽ തടങ്കലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കസ്റ്റംസിന് അനുമതി ലഭിച്ചു. സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരെ നേരത്തേ തന്നെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയിരുന്നു.

