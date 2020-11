രമേശിനെതിരായ അന്വേഷണം: ഫയൽ ഗവർണർക്കു സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ വിജിലൻസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി ഗവർണറെ സമീപിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഫയൽ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിനു മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടില്ല.

ബാർ ഉടമ ബിജു രമേശ് ഉന്നയിച്ച കോഴ ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണാനുമതി തേടിയുള്ള ഫയൽ ഗവർണർക്കു വിടാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണു മുഖ്യമന്ത്രി അനുവാദം നൽകിയത്. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയമായതിനാൽ അനുമതി നൽകരുതെന്നു ചെന്നിത്തല ഗവർണർക്കു മുൻകൂർ നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബിജു രമേശിന്റെ ആരോപണത്തെ തുടർന്നു രണ്ടു തവണ വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചു തനിക്കു പങ്കില്ലെന്നു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു നിവേദനം. നിയമപരമായ ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതിനാലാണു ഫയൽ ഗവർണറുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കാൻ വൈകുന്നതെന്നാണു കരുതുന്നത്.

രമേശിനെക്കൂടാതെ മുൻ മന്ത്രിമാരായ വി.എസ്.ശിവകുമാർ, കെ.ബാബു എന്നിവർക്കുമെതിരെ അന്വേഷണാനുമതി തേടി സ്പീക്കറെ സമീപിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോൾ മന്ത്രിമാരായിരുന്നതിനാൽ ഇവർക്കെതിരായുള്ള നടപടിക്കും ഗവർണറുടെ അനുമതി വേണമെന്നാണു സൂചന. ആരോപണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നതോടെ നിയമോപദേശം തേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ഗവർണർ ആലോചിച്ചിരുന്നു. ആരോപണം ഉയർന്ന സമയത്തു ചെന്നിത്തല കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നതിനാൽ ഗവർണറുടെ അനുമതി വേണമോയെന്ന നിയമവശവും പരിശോധിക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനു കാബിനറ്റ് പദവി ഉള്ളതിനാലാണ് അന്വേഷണത്തിനു ഗവർണറുടെ അനുമതി തേടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.

മജിസ്‌ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ 2015 മാർച്ച് 30 ന് ബിജു രമേശ് നൽകിയ രഹസ്യ മൊഴിയിൽ ചെന്നിത്തലയുടെ പേരു പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ചെന്നിത്തലയും ഭാര്യയും വിളിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു പേരു പറയാതിരുന്നതെന്നാണു ബിജുവിന്റെ വിശദീകരണം. ഇതിനെതിരെ ചെന്നിത്തല നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൊഴിയുടെ ഭാഗമായി സമർപ്പിച്ച ശബ്ദരേഖയിൽ ചെന്നിത്തലയുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും അന്നത്തെ പ്രോസിക്യൂഷൻസ് അഡീഷനൽ ഡയറക്ടർ ജി. ശശീന്ദ്രനും പറയുന്നു. ശബ്ദരേഖ പക്ഷേ എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്.

